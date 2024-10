Ein ausgebüxtes Pferd ist am Dienstag auf der Donautalstraße in Meßstetten mit einem Auto zusammengestoßen. Ob und wie schwer das Tier verletzt wurde, ist nicht bekannt.

Das offenbar ausgebüxte Tier rannte laut Polizeibericht gegen 18.20 Uhr an der Einmündung zur Schönfeldstraße auf die Fahrbahn und prallte dort gegen den Wagen eines 38-Jährigen.

Das Tier hatte sich laut Polizei wohl in einem Stall von seiner Begleitperson losgerissen und war dann in Richtung Ortsmitte davongerannt. Es konnte wenig später eingefangen und zur Untersuchung in eine Tierklinik gebracht werden. Ob und wie schwer es verletzt wurde, teilt die Polizei in ihrer Meldung nicht mit.

Lesen Sie auch

Der Autofahrer blieb unverletzt. An dem Wagen entstand rund 2500 Euro Sachschaden.