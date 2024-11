Eine Autofahrerin hat am Dienstagabend in Meßstetten einen die Straße überquerenden Fußgänger übersehen. Beim Zusammenstoß mit dem Mitsubishi wurde der 64-Jährige schwer verletzt.

Schwere Verletzungen hat ein Fußgänger bei einem Unfall am Dienstagabend auf der Durchgangsstraße von Meßstetten erlitten.

Wie es im Polizeibericht heißt, war eine 59-Jährige war kurz nach 18 Uhr mit einem Mitsubishi von der Hangergasse nach links auf die Ebinger Straße abgebogen. Dabei erfasste sie mit ihrem Wagen einen 64 Jahre alten Fußgänger, der in Begleitung einer Frau die Ebinger Straße von links nach rechts überquerte.

Ersthelfer kümmerten sich um den Schwerverletzten bis zum Eintreffen des Notarztes und des Rettungsdienstes. Ein Rettungswagen brachte den Mann im Anschluss in eine Klinik.



An dem Fahrzeug war ein Schaden in Höhe von zirka 3000 Euro entstanden. Es musste abgeschleppt werden.