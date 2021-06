Schlechtes Image Villingen-Schwenningen kommt bei Facebook-Nutzern nicht gut weg

Hat die Stadt Villingen-Schwenningen ein Imageproblem? Diese Frage stellte sich in der jüngsten Gemeinderatsitzung. In der Debatte kristallisierte sich heraus, dass "zu viel gemeckert" werde und man einfach viel zu kritisch sich selbst als Stadt gegenüber sei. Eine Imagepolitur scheint also unausweichlich, so der Tenor des Gemeinderates. Doch was sagen eigentlich die Bürger dazu?