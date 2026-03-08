Unfall in Maulburg: Senior nimmt die Vorfahrt

1 Zwei Fahrzeuge sind auf der B 317 zusammengestoßen. (Symbolbild) Foto: Heidepriem Ein Auto stößt in Maulburg beim Abbiegen auf die B 317 mit einem Lastwagen zusammen.







Ein Senior hat in Maulburg die Vorfahrt missachtete, heißt es in einer Polizeimeldung. Es krachte. Mit seinem Toyota hatte er am Donnerstag, gegen 16.20 Uhr ein 82 Jahre alter Mann die Hauptstraße in Maulburg befahren und beabsichtigte an der Einmündung zur B 317 in Richtung Schopfheim abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines auf der Bundesstraße kommenden Lastwagens. Beim Einfahren kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am Toyota entstand Sachschaden von rund 10 000 Euro, am Laster von rund 5 000 Euro.