1 Der Suzuki war bei der Kollision auf die linke Seite gekippt und wurde von Helfern bereits vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wieder aufgestellt. Foto: Haas

Die Feuerwehr Lauterbach ist am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall mit einem umgekippten Auto an der Kreuzung Hölzle/Wiesenwegle alarmiert worden.









Link kopiert



Rund 15 000 Euro Sachschaden an einem Mercedes Sprinter und an einem Suzuki Jimny sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend an der Einmündung des Wiesenwegles auf die Straße Hölzle in Lauterbach ereignet hat.