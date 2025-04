Bei einem Unfall in Lauterbach ist am Dienstag eine Rollerfahrerin verletzt worden. Ein hinter ihr fahrender Autofahrer hatte übersehen, dass die Frau links abbiegen wollte.

Am Dienstagmorgen ist es in Lauterbach zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Rollerfahrerin verletzt worde.

Wie die Polizei berichtet, waren eine 64-jährige Mopedfahrerin und ein hinter ihr fahrender 38-jähriger BMW-Fahrer gegen 10.30 Uhr auf der Hornberger Straße in Richtung Fohrenbühl unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Grundhof wollte die Frau nach links abbiegen.

Lesen Sie auch

Während die 64-Jährige den Abbiegevorgang mit dem Blinker ankündigte, setzte der hinter ihr fahrende Autofahrer zum Überholen an. Als beide Fahrzeuge nahezu auf gleicher Höhe waren, bog die Rollerfahrerin ab und stieß gegen die Beifahrerseite des Wagens.

Die 64-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Klinikum.

Am Roller und am 3er BMW entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 4000 Euro.