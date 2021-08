5 Für den jungen Mann kam nach der Kollision mit dem Linienbus jede Hilfe zu spät. Foto: SDMG/SDMG / Schulz

Ein junger Autofahrer gerät aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern. In der Folge prallt er frontal in einen Linienbus – er überlebt den Unfall nicht.

Karlsruhe - Bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus ist am späten Sonntagabend in Karlsruhe ein Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte, konnte der 26-jährige Mann nach dem Unfall nur noch tot aus seinem Wagen geborgen werden. Der Busfahrer wurde schwer verletzt und per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der junge Autofahrer kam vermutlich aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit mit seinem Wagen ins Schleudern und krachte daraufhin frontal in den Bus. Der Linienbus war ohne Passagiere unterwegs gewesen. Zur genauen Unfallursache werde derzeit noch ermittelt.