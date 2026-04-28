Unfall in Kappel-Grafenhausen: Kind mit Tretroller stößt mit parkendem Auto zusammen

1 Zur Behandlung seiner Blessuren wurde der Junge von einem Familienmitglied ins Krankenhaus gebracht. Foto: Skolimowska/dpa Ein Siebenjähriger ist beim Fahren mit einem Tretroller mit einem auf der Straße parkenden Renault zusammengestoßen. Mit leichten Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.







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Zwei Kinder waren am Montagnachmittag gegen 15 Uhr mit ihren Tretrollern auf dem südlichen Gehweg der Hauptstraße aus Richtung Ettenheim in Fahrtrichtung Kappel unterwegs. Ein Lastwagen stand in Fahrtrichtung an der Bordsteinkante auf einem Gehweg, als eines der Kinder links daran vorbeigefahren sein soll. Darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung.