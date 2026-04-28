Unfall in Kappel-Grafenhausen: Kind mit Tretroller stößt mit parkendem Auto zusammen
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Zur Behandlung seiner Blessuren wurde der Junge von einem Familienmitglied ins Krankenhaus gebracht. Foto: Skolimowska/dpa

Ein Siebenjähriger ist beim Fahren mit einem Tretroller mit einem auf der Straße parkenden Renault zusammengestoßen. Mit leichten Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei Kinder waren am Montagnachmittag gegen 15 Uhr mit ihren Tretrollern auf dem südlichen Gehweg der Hauptstraße aus Richtung Ettenheim in Fahrtrichtung Kappel unterwegs. Ein Lastwagen stand in Fahrtrichtung an der Bordsteinkante auf einem Gehweg, als eines der Kinder links daran vorbeigefahren sein soll. Darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung.

 

Der zweite Junge soll direkt vor dem parkenden Lkw vom abgesenkten Bordstein auf die Fahrbahn gefahren sein. Dabei kollidierte er mit seinem Tretroller mit dem rechten vorderen Kotflügel eines auf der Straße fahrenden Renaults.

Der Siebenjährige stürzte infolgedessen zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Er wurde vorsorglich zur Behandlung seiner Blessuren noch am Abend von einem Familienmitglied in ein Krankenhaus gebracht.

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