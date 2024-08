In Horb hat ein Unbekannter am Donnerstag einen Radfahrer angefahren. Jetzt sucht die Polizei nach dem geflohenen Unfallverursacher.

Ein Unbekannter hat am Donnerstagmittag in Horb erst einen Unfall mit einem Verletzten verursacht und ist dann einfach davon gefahren, berichtet die Polizei.

Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse befuhr ein 65-jähriger Fahrradfahrer gegen 13:20 Uhr die Neckarstraße aus der Stadtmitte kommend in Richtung Gutermannschule. Am Kreuzungsbereich mit der Stuttgarter Straße wechselte der 65-Jährige die Fahrspur, um nach links in die Gutermannnstraße abbiegen zu können.

Beim Spurenwechsel fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker am Radfahrer vorbei und touchierte diesen. Hierdurch stürzte der 65-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Ohne sich um den Unfall zu kümmern fuhr der Unbekannte mit seinem weißen Kleinwagen einfach davon.

Zeugen und Hinweisgeber, speziell der Fahrer eines schwarzen Lkw hinter den Unfallbeteiligten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Horb unter der Rufnummer 07451/960, in Verbindung zu setzen.