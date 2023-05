Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Wochenende in der Nähe des Horber Hallenbades. Die Polizei berichtet, wieso der Fahrer von der Fahrbahn abkam.

Ein Autofahrer kam am Samstagvormittag gegen 11.30 Uhr in einer leichten Linkskurve beim Stadteingang in der Nähe des Horber Neckarbads von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum am Waldrand.

Der Fahrer, der allein im Wagen saß, erlitt Verletzungen und musste per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Lebensgefahr besteht laut Pressestelle der Polizei allerdings wohl nicht. Unfallursache sei mit hoher Wahrscheinlichkeit ein internistisches Problem beim Fahrzeuglenker.

Kompletter Löschzug vor Ort

Die Feuerwehrabteilung Horb Stadt war unter der Leitung von Stadtkommandant Thomas Danninger mit einem kompletten Löschzug vor Ort.

Sie mussten technische Hilfe leisten. Zwei Beamte des Horber Reviers nahmen den Unfall auf.