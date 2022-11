Unfall in Horb

1 Die 28-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Foto: SSKH-Pictures/Shutterstock

Eine 28-jährige Fußgängerin ist am Donnerstagmorgen in Horb von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.















Link kopiert

Horb a. N.ckar - Wie die Polizei mitteilt, war die Fußgängerin gegen 6.10 Uhr auf der Christophorusbrücke in Richtung Busbahnhof unterwegs. An der Kreuzung zur Dammstraße überquerte sie die Straße.

Zeitgleich bog von der Straße Bahnhofplatz kommend, eine 54-jähriger Renault-Fahrerin nach links in die Dammstraße ein. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei war die Fahrerin offenbar so von entgegenkommenden Fahrzeugen geblendet, dass sie die Fußgängerin nicht erkannte und sie mit ihrem Auto erfasste. Die 28-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.