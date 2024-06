1 Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Hechingen erlitten. (Symbolfoto) Foto: Nemanja Petronje/ Shutterstock

Bei einem Unfall in Hechingen ist am Sonntagabend ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein Rollerfahrer sowie seine Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen.









Wie es im Polizeibericht heißt, passierte der Unfall am Samstagabend in der Hechinger Brünnlestraße. Gegen 21.45 Uhr war ein 16-jähriger Rollerfahrer zusammen mit seiner 15-jährigen Sozia auf der Brünnlestraße in Richtung Bachstraße unterwegs und wollte nach links in ein Grundstück abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden, 29-jährigen Motorradfahrer.