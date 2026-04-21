Unfall in Hechingen: Motorrad prallt gegen Auto

Eine 42-jährige Autofahrerin hat in Hechingen einen Motorradfahrer übersehen. Beim Zusammenstoß wurde dieser verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Montagabend in Hechingen erlitten.

Kurz nach 20.30 Uhr war eine 42 Jahre alte Frau mit einem Mercedes auf der Bisinger Straße unterwegs und wollte nach links in den Hohenzollernring abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 23-Jährigen auf einer Yamaha.

Beim Zusammenstoß stürzte der Mann zu Boden und verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik.

Die nicht mehr fahrtaugliche Maschine musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 8.000 Euro.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt.