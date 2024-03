69-Jähriger wird an Tankstelle von Transporter erfasst

Schwerer Unfall in Hechingen

1 Zu einem Unfall in Hechingen musste die Polizei am Montagmorgen ausrücken. (Symbolfoto) Foto: Rehder

Ein Schwerverletzter ist nach einem Unfall auf einem Tankstellen-Gelände in Hechingen am Montagmorgen ins Krankenhaus gebracht worden.









Link kopiert



Wie es im Polizeibericht heißt, fuhr ein 61-Jähriger mit einem Citroen Jumper am Montagmorgen gegen 8 Uhr auf das Gelände einer Tankstelle in der Hechinger Hofgartenstraße ein. Sein 69-jähriger Beifahrer stieg daraufhin aus und ging in Richtung Fahrzeugheck.