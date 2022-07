Unfall in Hausen im Killertal

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 32 sind am freitagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Was bisher bekannt ist.















Burladingen-Hausen - Bei einem heftigen Unfall sind am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Bundesstraße 32 an der Abzweigung in die Dürerstraße zwei Menschen verletzt worden.

Ursache: Vorfahrtsverletzung

Nach ersten Erkenntnissen von vor Ort war eine Vorfahrtsverletzung Ursache des Crashs zwischen einem Fiat und einem Chevrolet. Die beiden Fahrzeuge, die in Fahrtichtung Hechingen unterwegs waren, berührten sich und kamen in der Folge von der Straße ab. Der Chevrolet prallte auf einer Wiese hangabwärts gegen einen Baum, der Fiat kam direkt daneben an einem Holzstapel zum stehen.

Behinderungen auf B 32

Infolge des Zusammenstoßes, der Versorgung der Verletzten und der Unfallaufnahme kam es im mittäglichen Verkehr auf der wichtigen Verbindung durchs Killertal zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.