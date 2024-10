5 In Haslach ist am Samstagabend ein schwerer Unfall passiert. Foto: kamera24.tv

In Haslach sind am Samstagabend ein Motorrad und ein Auto frontal zusammengestoßen. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen.









In der Schleifmattstraße in Haslach ist am Samstagabend ein schwerer Unfall passiert. Dies gab die Polizei am Sonntagmorgen in einer Mitteilung bekannt.