Unfall in Haslach: Fahrradfahrer prallt auf Kleintransporter

Nach der Kollision flüchtete der Radfahrer. Foto: Kzenon (Symbolfoto) Nach einem Zusammenstoß sucht die Polizei den flüchtigen Radler und bittet um Hinweise.







Nach einem Zusammenstoß zwischen einen Fahrrad und einen Kleintransporter sucht die Polizei den flüchtigen Radler und Zeugen des Unfalls. Dieser hatte sich am Freitagnachmittag n der Neuen Eisenbahnstraße in Haslach ereignet. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei wollte der Kleintransporter ordnungsgemäß vom Parkplatz Am Gerberturm ausfahren, als im Bereich der Einmündung zur Neuen Eisenbahnstraße von rechts auf dem Gehweg mit offenbarhoher Geschwindigkeit ein Radfahrer herangefahren sein soll und letztlich auf den Transporter prallte. Der gestürzte Radfahrer soll sich wieder aufgerappelt haben und anschließend zu Fuß in Richtung Niederhofenparkplatz geflüchtet sein. Das nicht mehr fahrbereite Fahrrad wurde an der Unfallstelle zurückgelassen. Der Flüchtige war etwa 185 cm groß, sehr schlank mit schwarzem Haar sowie einem kurzgeschorenen, schwarzen Vollbart. Er trug eine beige Jacke, blaue Jeans und einen Rucksack. Bei dem zurückgelassenen Fahrrad handelt es sich um ein Herrenrad der Marke „Hercules“. An dem Transporter entstand ein Schaden von geschätzten 2000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallflüchtigen oder dem Fahrrad geben können. Sie sollen sich unter Telefon 07832/97 59 20 melden.