Realschule Nagold Großalarm nach Pfefferspray-Einsatz

Schreckmomente in Nagolds Realschule: Am Freitagmorgen wurden 29 Schüler leicht verletzt, nachdem eine jüngere Schülerin Pfefferspray versprüht hatte. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war vor Ort.