1 Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: dpa/Bodo Schackow

In Haigerloch hat sich ein 41-Jähriger bei der Arbeit am Montag schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in die Klinik.









Link kopiert



Am Montagmorgen hat sich ein Arbeiter in Haigerloch so schwer am Fuß verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden musste. Das berichtet die Polizei.