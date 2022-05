Unfall in Haigerloch

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag an der Einmündung K 7177 - Oberstadtstraße/K 7118 - in Haigerloch ereignet hat.















Haigerloch - Gegen 17 Uhr fuhr laut Polizei eine 18-Jährige mit ihrem Mercedes auf die K 7118 in Richtung Oberstadtstraße und wollte diese in Richtung Madertal überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten, in Richtung Haigerloch fahrenden VW eines 59-Jährigen. Dieser erlitt durch den Unfall nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen.

Der Rettungsdienst brachte den 59-Jährigen und vorsorglich auch die 18-Jährige sowie ihre beiden Mitfahrerinnen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der VW musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.