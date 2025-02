Unfall in Guatemala: Bus stürzt in Schlucht – mehr als 50 Tote

1 Der 30 Jahre alte Bus war mit mehr als 70 Personen an Bord in eine Schlucht gestürzt. Foto: AFP/JOHAN ORDONEZ

Nach einem schweren Busunglück in Guatemala ist die Zahl der Todesopfer am Montag auf mindestens 55 gestiegen. Nach jüngster Opferbilanz der Staatsanwaltschaft kamen bei dem Absturz des Busses in eine Schlucht nahe der Hauptstadt Guatemala-Stadt 53 Menschen ums Leben. Zwei weitere Insassen seien nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus gestorben, wohin sie zusammen mit weiteren Verletzten gebracht worden seien, sagte eine Sprecherin. Viele der Verletzten schweben noch in Lebensgefahr.