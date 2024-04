1 Bei der Kollision mit der Hauswand wurde der Fahrer schwer verletzt. Foto: Jäger

Auf der Bruderschaftsstraße in Grosselfingen ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Fahrzeug stieß gegen eine Hauswand. Der Fahrer wurde schwer verletzt.









Auf der Bruderschaftsstraße in Grosselfingen ist es an der Abzweigung in den Schlosskellerweg am Montagnachmittag gegen 13.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei ist ein Auto gegen die Fassade eines Gebäudes gestoßen. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehren Bisingen und Grosselfingen waren im Einsatz.