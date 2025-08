Wohnbau in Rheinfelden 6,7 Millionen investiert für mehr Wohnwert und bezahlbaren Wohnraum

Die umfangreichen Wohnbau-Baumaßnahmen an 18 Mietwohnungen in der Werderstraße 32/34 in Rheinfelden sind abgeschlossen. Es geht um bezahlbaren Wohnraum.