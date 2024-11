1 Die Stelle, an der der Motorradfahrer stürzte Foto: DRK Geislingen

Ein Autofahrer übersieht bei Geislingen einen Motorradfahrer. Dieser stürzt und wird dabei schwer verletzt. Auch eine Autofahrerin musste in die Klinik









Zwei Verletzte Schaden in Höhe von etwa 33 000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag ereignet hat. Gegen 15.30 Uhr befuhr der 31-jähriger Fahrer eines Audi A6 die Gemeindeverbindungsstraße in Richtung Dormettingen.