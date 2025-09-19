Unfall in Geislingen: 52-Jährige fährt gegen Gebäudewand

Eine 52-jährige Smart-Fahrerin ist am Freitagmorgen in Geislingen mit ihrem AUto gegen die Wand eines Gebäude gefahren.

﻿

Eine 52-Jährige war am Freitag gegen 10 Uhr mit einem Smart auf einen Parkplatz in der Schloßstraße in Geislingen eingebogen. Laut Polizeiangaben beschleunigte das Auto dabei offenbar unkontrolliert, sodass es gegen die Außenwand eines Gebäudes prallte.

Die Smart-Fahrerin musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt. Ob auch an der Fassade ein Schaden entstand muss noch geklärt werden.