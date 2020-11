Unfall in Furtwangen 90-Jährige angefahren und schwer verletzt

Eine 40-jährige Pickup-Fahrerin bog bei Grün von der Ilbenstraße nach links in die Bregstraße ab. Hierbei übersah sie eine 90-Jährige, die die Bregstraße ebenfalls bei Grün überquerte. Der schwere Wagen erfasste die Seniorin, die auf die Straße stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt, an ihrem Ford Pickup entstand kein Schaden.