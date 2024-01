Unfall in Furtwangen

1 Der Fahrer und ein 15-jähriger Mitfahrer blieben unverletzt. (Symbolfoto) Foto: Friso Gentsch/dpa

Ein Auto ist am Sonntag in Furtwangen von der Straße abgekommen und einen Hang abgerutscht. Es entstand rund 10.000 Euro Sachschaden.









Ein 47-Jähriger fuhr laut Polizeibericht gegen 10 Uhr auf der Straße "Schweizersgrund" in Richtung B 500. Der Wagen kam in einer Linkskurve von dr Straße ab und rutschte etwa 100 Meter einen Hang hinunter. Unten blieb der Wagen an einer Böschung stehen.