Unfall in Frommern

1 Der alkoholisierte Unfallverursacher musste seinen Führerschein abgeben. (Symbolfoto) Foto: Checubus/ Shutterstock

Deutlich alkoholisiert war ein 64-jähriger Autofahrer, der am Sonntagabend in Frommern einen schadensträchtigen Unfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist.















Link kopiert

Balingen-Frommern - Der Mann war gegen 18.30 Uhr mit seinem Ford Fiesta auf der Waldstetter Straße in Richtung Frommern unterwegs, als er mit seinem Wagen zu weit nach rechts kam. Dort krachte er frontal gegen einen geparkten VW Golf. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der 64-Jährige weiter.

Im Rahmen einer sofort nach der Alarmierung eingeleiteten Fahndung ging bei der Polizei die Meldung eines Zeugen ein, dem ein unbeleuchtetes und im Frontbereich erheblich beschädigtes Fahrzeug in Schlangenlinien fahrend auf seiner Spur in der Balinger Straße entgegenkam, so dass er ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden.

Führerschein wird an Ort und Stelle beschlagnahmt

Unmittelbar darauf wurde der Autofahrer von der Polizei angehalten. Bei der nachfolgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 64-Jährige deutlich alkoholisiert war, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein noch an Ort und Stelle beschlagnahmt wurde.

An dem Fiesta dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro entstanden sein. Der Sachschaden an dem geparkten Golf wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Der nicht mehr fahrbereite Wagen musste abgeschleppt werden.