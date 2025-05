Autonomer Supermarkt in Bad Rippoldsau-Schapbach S’Lädele startet durch: So soll die Lebensqualität im Ort gesteigert werden

Wo einst noch Haarschneidemaschinen surrten und der Duft von Haarspray in der Luft lag, werden heute regionales Fleisch, frische Backwaren und mehr angeboten: In einem ehemaligen Friseursalon mitten in Bad Rippoldsau haben zwei junge Familien einen autonomen Supermarkt eröffnet.