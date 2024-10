1 Der Radfahrer wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: © Kzenon – stock.adobe.com

Ein Radfahrer ist am Mittwochmorgen in der Stuttgarter Straße in Freudenstadt mit einem Auto zusammengestoßen und wurde dabei leicht verletzt. Zuvor hatte der Radfahrer eine Rad- und Fußgängerampel bei Rot überquert.









Link kopiert



Ein Radfahrer ist am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr in der Stuttgarter Straße von einem Auto erfasst worden. Laut Angaben der Polizei hatte der Radfahrer versucht, die mehrspurige, in der Regel stark befahrene Straße an einer Rad- und Fußgängerampel zu überqueren.