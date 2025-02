Unfall in Freiburg

1 In Freiburg sind eine Tram und ein Transporter zusammengestoßen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Robert Michael

Ein Kleintransporter ist in Freiburg mit einer Straßenbahn zusammengeprallt.









Link kopiert



Ein 66-jähriger Autofahrer ist am 10. Februar, gegen 6.15 Uhr mit seinem Kleintransporters in der Vaubanallee in Freiburg mit einer ordnungsgemäß querenden Straßenbahn zusammengestoßen. Dabei wurde der Fahrer des Kleintransporters leicht verletzt, teilt die Polizei mit.