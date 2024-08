Unfall in Freiburg

1 Eine siebenjährige Radfahrerin hat sich in Freiburg bei einem Unfall verletzt. (Symbolfoto) Foto: Monika Skolimowska/dpa

Eine siebenjährige Fahrradfahrerin wurde in Freiburg-Waldsee bei einem Unfall mit einem Auto verletzt.









Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer siebenjährigen Fahrradfahrerin ist es am Donnerstagabend, 8. August, gegen 20 Uhr in der August-Ganther-Straße in Freiburg-Waldsee gekommen.