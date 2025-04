Eine 35 Jahre alte Fahrradfahrerin wurde am Mittwochmorgen, 2. April, um etwa 7 Uhr bei einem Zusammenstoß mit einem Motorrad leicht verletzt. Das Motorrad setzte seine Fahrt nach dem Unfall fort, teilt die Polizei mit.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist die Fahrradfahrerin auf dem Radweg in der Freiburger Eschholzstraße in Richtung Breisacher Straße gefahren. Als die Frau kurz vor dem Kreuzungsbereich der Breisacher Straße durch Handzeichen und Schulterblick vom Fahrradweg auf die Linksabbiegespur wechseln wollte, wurde sie von einem bislang unbekannten Motorradfahrer überholt. Dabei wurde die 35-Jähriger an der linken Schulter berührt und stürzte.

Identität des Motorradfahrers unklar

Der Fahrer des Motorrades setzte hingegen seine Fahrt fort. Näheres zum Motorrad und dem Fahrer ist nicht bekannt, teilt die Polizei mit.

Die Fahrradfahrerin erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine nahe gelegene Klinik transportiert.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Telefon 0761/8 82 31 00) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Verkehrsunfall gesehen oder Hinweise zum beteiligten Motorradfahrer machen können.