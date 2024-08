Unfall in Freiburg: Fahrradfahrerin übersieht Linienbus und muss Vollbremsung hinlegen

Eine Fahrradfahrerin wird bei einem Unfall in Freiburg schwer verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Fahrradfahrerin schwer verletzt hat ist es am Mittwochmorgen, 28. August, in Freiburg gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei war eine 62-jährige Radfahrerin gegen 9.10 Uhr auf der Basler Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung nach rechts in die Heinrich-von-Stephan-Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Linienbus, der in die dortige Bushaltestelle eingefahrne ist.

Genauer Unfallhergang noch unklar

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Radfahrerin offenbar so stark abbremsen, dass sie stürzte, teilt die Polizei mit. Bei dem Sturz zog sie sich schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik transportiert.

Der konkrete Unfallhergang ist bislang noch unklar. Deshalb sucht die Verkehrspolizei Freiburg (Telefon 0761/8 82 31 00) Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.