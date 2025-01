Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der Landesstraße 422 zwischen Fluorn und Winzeln ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen ereignet.

Gegen 14.30 Uhr wollte ein 44-jähriger Fahrer eines Mercedes der CLA-Klasse von der Landesstraße nach links in den Hafnerweg abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 31-jährigen Fiat-Tipo-Fahrer.

Die beiden Autos kollidierten seitlich mit der Front und sind in Richtung des Hafnerwegs abgeleitet worden. Der Fiat-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Eine 14-jährige Mitfahrerin des Mercedes zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu und kam zur medizinischen Abklärung ebenfalls in ein Krankenhaus.

An beiden Wagen entstand ein erheblicher Sachschaden, der sich auf insgesamt etwa 50 000 Euro beläuft. Sowohl der Mercedes, als auch der Fiat waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.