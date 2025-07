1 Eine 44-Jährige musste ins Krankenhaus. Foto: Anja Bertsch Eine 44-Jährige fuhr gegen ein Verkehrszeichen.







Die Fahrerin eines Leichtkraftrades kollidierte am Dienstag, gegen 11.20 Uhr, mit einem Verkehrszeichen und verletzte sich schwer, teilt die Polizei mit. Die 44-Jährige befuhr die Schulstraße von der Bundesstraße kommend in Richtung Fischingen. An einer Kreuzung eines Verbindungsweges kam sie aus hier nicht bekannten Gründen von der Straße ab. Sie zog sich schwerste Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.