Unfall in Fischingen: Schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Unfall in Fischingen

1 Bei einem Unfall zog sich eine 44-Jährige schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Foto: Kristoff Meller Mit dem Leichtkraftrad ist eine 44-Jährige von der Straße in Fischingen abgekommen.







Die Fahrerin eines Leichtkraftrades kollidiert am Dienstag vergangener Woche mit einem Verkehrszeichen und wird dabei, wie wir berichteten, schwer verletzt. Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen, die Hinweise geben können, heißt es in einer Mitteilung. Die Frau kam am 1. Juli gegen 11.20 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad von der Straße ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Die 44-Jährige zog sich schwerste Verletzungen zu.