1 Ein Netzinstandhaltungstrupp der DB bemühte sich, dei durch den Verkehrsunfall beschädigte Oberleitung wieder zu reparieren. Foto: Peter Morlok

Die Fahrt eines 24-Jährigen endete mit großer Wucht gegen einen Oberleitungsmast: Die Polizei teilt nun erste Ergebnisse mit, die Bahn erklärt, wie massiv die Auswirkungen des Unfalls sind. Und die Gerüchteküche brodelt.









Dieser Unfall sorgte am Sonntagabend bundesweit für Schlagzeilen. So titelte die Bild-Zeitung: „Züge fallen aus – diesmal ist NICHT die Bahn schuld“. In Eutingen war ein 24-Jähriger mit seinem Mercedes die Böschung am Alten Bahnhof in Eutingen heruntergedonnert. Die Fahrt endete an einem Oberleitungsmast der Deutschen Bahn, der umknickte.