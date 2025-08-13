Unfall in Epfendorf: Autofahrerin muss Gegenverkehr ausweichen und stößt gegen Leitplanke

Am Dienstagabend ist eine 21-jährige Mercedesfahrerin auf der Landesstraße 424 zwischen Talhausen und Epfendorf nach einem Ausweichmanöver mit einer Leitplanke kollidiert.

Am Dienstagabend ist eine 21-jährige Mercedesfahrerin zwischen Talhausen und Epfendorf gegen die Leitplanke gefahren, weil sie einem Autofahrer ausweichen musste. Wie die Polizei mitteilt, war die Autofahrerin gegen 22 Uhr in Richtung Epfendorf unterwegs, als ihr auf Höhe eines am Straßenrand stehenden Pannenwagens ein dunkles Auto entgegenkam.

Der unbekannte Autofahrer verringerte seine Geschwindigkeit nicht und fuhr ohne ausreichenden Seitenabstand an dem Pannenwagen vorbei. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Mercedesfahrerin nach rechts aus und bremste stark ab. Dabei kam es zur Berührung mit der Leitplanke. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro, so die Polizei.

Das entgegenkommende Auto setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den gesuchten Wagen geben können, sich unter der Telefonnummer 07423 8101-0 beim Polizeirevier Oberndorf zu melden.