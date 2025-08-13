Unfall in Epfendorf: Autofahrerin muss Gegenverkehr ausweichen und stößt gegen Leitplanke

Am Dienstagabend ist eine 21-jährige Mercedesfahrerin auf der Landesstraße 424 zwischen Talhausen und Epfendorf nach einem Ausweichmanöver mit einer Leitplanke kollidiert.
Am Dienstagabend ist eine 21-jährige Mercedesfahrerin zwischen Talhausen und Epfendorf gegen die Leitplanke gefahren, weil sie einem Autofahrer ausweichen musste. Wie die Polizei mitteilt, war die Autofahrerin gegen 22 Uhr in Richtung Epfendorf unterwegs, als ihr auf Höhe eines am Straßenrand stehenden Pannenwagens ein dunkles Auto entgegenkam.