Am Mittwochabend ist ein Fußgänger in Empfingen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 32-jähriger Audi-Fahrer gegen 18.50 Uhr auf der L 410 von Empfingen kommend in Richtung der Anschlussstelle Empfingen. Zeitgleich überquerte ein Fußgänger im dortigen Kreuzungsbereich die Straße und wurde dabei von dem Audi erfasst.

Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro, so die Polizei.