Falsch in den Kreisverkehr gefahren - 19-Jähriger ist Führerschein los

Unfall in Ebingen

1 Laut Polizei hat das Fehlverhalten eines 19-jährigen Autofahrers zu dem Unfall in Albstadt-Ebingen geführt. (Symbolfoto) Foto: Nemanja Petronje/ Shutterstock

Bei einem Unfall in Ebingen ist in der Nacht auf Sonntag eine 19-jährige Beifahrerin verletzt worden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.









Laut Polizei hat das Fehlverhalten eines 19-jährigen Autofahrers zu dem Unfall in Albstadt-Ebingen geführt. Kurz nach 1 Uhr kam der 19-Jährige mit seinem mit fünf Personen besetzten Toyota aus Richtung Langwatte und fuhr entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr ein, um in die Truchtelfinger Straße auszufahren.