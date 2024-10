1 Das Unfallopfer machte sich einfach aus dem Staub. (Symbolfoto) Foto: kraichgaufoto - stock.adobe.com/Uwe Gruen

Nach einem Unfall in Dunningen sucht die Polizei einen Autofahrer.









Am Mittwoch ist es gegen 18.30 Uhr zu einem Unfall auf der Kreuzung Emil-Maier-Straße/Oberndorfer Straße gekommen. Der 83-jährige Fahrer eines Ford C-Max war auf der Emil-Maier-Straße in Richtung Oberndorfer Straße unterwegs und bog an der Kreuzung nach links in Richtung Bösingen ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem unbekannten Autofahrer. Der Ford C-Max kam in einem Graben zum Stehen. Der Senior blieb unverletzt.