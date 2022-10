1 An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand nach Schätzung der Polizei ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Foto: Rudolf

Ein Autofahrer hat ihn beim Rückwärtsfahren übersehen: Ein Motorradfahrer in Dunningen ist gestürzt und musste ins Krankenhaus.















Dunningen - Ein leicht verletzter Motorradfahrer und Blechschaden in Höhe von rund 5000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr am Parkplatz der Kreissparkasse in der Grabenstraße ereignet hat. Der 33-jährige Fahrer eines Mercedes Vito parkte nach Angaben der Polizei rückwärts vom Parkplatz aus. Dabei übersah er offenbar ein Motorrad der Marke Honda, dessen 71-jährige Fahrer auf der Grabenstraße in Richtung Schulstraße unterwegs war.

Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Motorradfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Mann zur medizinischen Versorgung in die Klinik nach Rottweil. Die Polizei schätzt die entstandenen Sachschäden am Auto auf rund 4000 Euro und am Motorrad auf ungefähr 1000 Euro.