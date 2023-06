Ein Lkw-Fahrer hat auf der Bundesstraße 27 in Dotternhausen einen medizinischen Notfall erlitten. Zwischenzeitlich war die B27 voll gesperrt.

Am späten Vormittag ist es in Dotternhausen zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Laut Polizei hat der Fahrer eines Lkw einen medizinischen Notfall erlitten.

Folgend daraus kam der Lkw zum Stehen, rollte dann jedoch rückwärts auf nachfolgende Fahrzeuge, die durch den Lastwagen zusammengeschoben wurden. Es handelte sich bei den weiteren Fahrzeugen um zwei Pkw und einen Siebeneinhalbtonner.

Rettungshubschrauber bei B27-Unfall im Einsatz

Der medizinisch in Not geratene Lkw-Fahrer wurde in eine Klinik gebracht – ebenso wie zwei weitere leichtverletzte Unfallbeteiligte. Auch die Feuerwehr sowie ein Rettungshubschrauber waren vor Ort.

B 27 nicht mehr gesperrt

Zwischenzeitlich war die B27 auf Höhe der Ortseinfahrt von Balingen kommend voll gesperrt. Mittlerweile, hat die Polizei unserer Redaktion mitgeteilt, ist die Sperrung auf der Bundesstraße 27 aufgehoben.