Unfall in Dornhan: Linienbus prallt gegen Steinmauer

Ein Linienbus ist bei Dornhan von der Straße abgekommen und gegen eine Mauer geprallt. 15 Insassen waren im Fahrzeug.

Am Donnerstagmittag ist es auf der Bettenhausener Straße bei Dornhan zu einem Unfall mit einem Linienbus gekommen.

Gegen 12.30 Uhr war ein 57-Jähriger mit einem Linienbus von Fürnsal in Richtung Bettenhausen unterwegs. Dabei kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte ein Verkehrsschild und prallte schließlich gegen eine Steinmauer. Dort blieb der Bus schließlich hängen.

Keiner der 15 Insassen erlitt Verletzungen.

Die Halterfirma kümmerte sich um die Bergung des nicht mehr fahrbereiten Linienbusses. Die Höhe des daran entstandenen Schadens dürfte bei etwa 2.500 Euro liegen.