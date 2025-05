Unfall in Dormettingen

Bei einem Unfall mit einem Radlader ist in Dormettingen ein 73-jähriger Mann schwer verletzt worden.

Ein Radlader hat sich am Samstagnachmittag in Dormettingen offenbar selbstständig gemacht, der Fahrer stürzte dabei aus dem Fahrzeug und erlitt schwere Verletzungen.









Ein Schwerverletzter sowie ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag in Dormettingen.