Ein 16-Jähriger ist mit seinem Roller in Donaueschingen unterwegs, als er Streifenpolizisten auffällt. Er fährt davon – mit schlimmen Folgen.

Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Rollerfahrer schwer verunglückt. Der 16-Jährige war in Donaueschingen aufgefallen, weil an seinem Roller kein Kennzeichen angebracht war und nur der Sozius einen Helm trug, wie die Polizei mitteilte.

Als die Beamten den Roller am Freitag stoppen wollten, flüchtete der Fahrer. Wenig später fanden sie das verunglückte Fahrzeug an einer Kreuzung. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte der Rollerfahrer einem Autofahrer die Vorfahrt genommen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Rollerfahrer den Angaben zufolge schwer verletzt und später in ein Krankenhaus gebracht.

Fahrer und Beifahrer flüchteten laut Polizei zunächst vom Unfallort, wurden aber wenig später ausfindig gemacht. Der Schaden beläuft sich den Angaben zufolge auf rund 8000 Euro. Gegen den 16-Jährigen wird unter anderem wegen des Verdachts des Kraftfahrzeugrennens und der Unfallflucht ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.