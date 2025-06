Am Donnerstagabend ist es in Donaueschingen zu einem Unfall gekommen. Ein 18-Jähriger ist laut Polizei mit dem Auto von der Straße abgekommen und gegen eine Ampel geprallt.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend im Einmündungsbereich der Hagelrainstraße und des Schluchwegs ereignet. Gegen 18.15 Uhr fuhr ein 18-Jähriger laut Polizei mit einem Mazda 2 auf dem Schluchweg in Richtung Hagelrainstraße.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über eine Böschung in die Hagelrainstraße ein, teilt die Polizei mit. Dort prallte das Auto gegen einen Ampelmast, überschlug sich anschließend durch den Aufprall und blieb schließlich auf der rechten Fahrzeugseite liegen.

Lesen Sie auch

Der Fahrer und zwei Insassen im Alter von 18 und 15 Jahren blieben unverletzt, kamen jedoch vorsorglich mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Um den beschädigten Mazda, an dem laut Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst. Der Schaden an der Ampel konnte bislang noch nicht beziffert werden.