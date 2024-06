Fünfjähriges Kind in Friesenheim von Auto erfasst

Unfall in der Hauptstraße

Zu einem Unfall zwischen einem Kind und einem Auto ist es am Donnerstagabend in der Friesenheimer Hauptstraße gekommen. Das Fünfjährige wurde leicht verletzt.









Ein 47 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstagabend gegen 19 Uhr auf der Friesenheimer Hauptstraße in Richtung B 3 unterwegs gewesen. Dort kam es zu einem Unfall mit einem Fünfjährigen. Das Kind soll aus einem Hof auf die Straße gerannt sein und sei dabei mit dem vorbeifahrenden Auto zusammengestoßen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Weil das Auto jedoch langsam fuhr, wurde das Kind dabei nur leicht verletzt.