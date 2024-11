Unfall in Deißlingen: Es krachte an einer Einmündung

Zwei Verletzte und erheblicher Sachschaden lauten die Bilanz eines Unfalls, der in Deißlingen am Mittwochabend an der Einmündung der Bundesstraße 27 und der Brühlstraße geschehen ist.

Laut Polizeiangaben war eine 20-jährige Autofahrerin mit einem Dacia Sandero auf der B 27 aus Richtung Rottweil-Saline unterwegs und wollte nach links in die Brühlstraße abbiegen. Ein 62-Jähriger bog mit einem Volkswagen Taigo zeitgleich von der Brühlstraße nach links auf die B 27 in Richtung Villingen-Schwenningen ab, wodurch es zur Kollision im Einmündungsbereich kam.

Beide Personen klagten über leichte Verletzungen, lehnten jedoch einen Transport in ein Klinikum durch den vor Ort befindlichen Rettungsdienst ab. Am Volkswagen entstanden Beschädigungen in Höhe von etwa 5000 Euro. Am Dacia lösten die Seitenairbags aus, wodurch der Wagen nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf 12 000 Euro geschätzt.